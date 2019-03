Francia confirma que no hay conexión de los autores con España

Por ahora no hay ninguna pista que haga suponer que los terroristas de París tienen vínculos con España. Tras los atentados, la Audiencia Nacional y las autoridades judiciales francesas han abierto un canal de información directo y por el momento Francia no ha reclamado ningún tipo de colaboración a los jueces y fiscales españoles y el motivo es ese, por el momento no hay ningún indicio que permita relacionar a los terroristas con España.

