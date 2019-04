Estos son los tipos de muros que más le gustan a Donald Trump para poner entre México y EEUU

Donald Trump ya ha comenzado su gran concurso de muros, y, como siempre, acompañado de su habitual 'show'. Esto es, para qué hacer esto desde un despacho cuando se puede montar un auténtico reality. El presidente de Estados Unidos ha viajado hasta la frontera rodeado de cámaras para el casting de muros.

No ha elegido todavía al ganador, pero él ya sabe cómo le gustan: altos, gruesos y no del todo opacos. "Mi preferencia es algo así. El problema es que no sabes qué hay al otro lado del muro", ha destacado el mandatario norteamericano.

Tiene a escaladores probándolos, porque los inmigrantes latinoamericanos, según él, "son como escaladores de montaña profesionales. Pueden escalar por estos muros. Esos son los que no vamos a usar", ha apuntado Trump. Para él, sin barrera no hay país. Así que, a falta de un supermuro, estar tan cerca de México le hace hasta hablar en español, tal y como indica su "perfecto" ante los medios.

Al presidente de EEUU, las patrullas fronterizas le saben a poco, así que ha anunciado que quiere crear una especie de policía espacial: "El espacio es un dominio de lucha bélica. Podríamos tener una fuerza espacial". Así que Trump estará preparado cuando lleguen los inmigrantes espaciales.