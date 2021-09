Marta Oreja se encuentra atrapada en Kombani (Kenia), donde tiene que enfrentar un proceso judicial tras varias denuncias por abusos a menores que, según ha explicado, interpusieron contra ella dos trabajadores a modo de venganza.

Todo se remonta a principios del 2020, cuando estalló la pandemia de coronavirus y ella tuvo que regresar a España. Dejó la escuela que fundó para niños en manos del director del centro y su mujer, una de las profesoras, para que se hicieran cargo de todo hasta que ella pudiera regresar, siempre según su relato.

Cuando pudo volver a Kenia, más de un año después, varias familias usuarias del centro educativo le advirtieron -dice- de que el director y su mujer les habían obligado a pagar unas tasas, a pesar de que el colegio es gratuito porque la ONG de Marta se encarga de financiarlo todo.

Al conocer esto, como explica en una publicación en Facebook, no dudó en despedir al matrimonio y denunciarlos por extorsión. A modo de venganza, dice, ellos interpusieron una denuncia falsa contra ella por abusos sexuales a los niños que estudiaban en dicho colegio.

"En su denuncia aseguran que cambio de identidad para esconder las actividades ilegales que estoy haciendo en este país. Que los niños están traumatizados porque están en manos de una abusadora y explotadora y que van a sufrir daños irreparables si nadie toma acciones legales contra mí", ha escrito en su cuenta de Facebook.

En declaraciones a 'Antena 3', Marta Oreja ha explicado que le están "denunciando continuamente para que desista" y buscarle "problemas". Ahora asegura que tiene miedo porque está en "un país muy corrupto y la justicia y la verdad dependen de cómo sea el juez". Teme que la puedan condenar porque "cuando se trata de niños, el asunto es muy delicado y hay gente que se intenta aprovechar".

Además, ha narrado que una unidad policial contra el tráfico de personas le amenazó con llevarla "a la cárcel". Por el momento, tiene prohibido salir del país, hoy ha tenido que declarar en un juicio y el próximo 15 de septiembre tiene una nueva citación judicial.

La joven se ha puesto en contacto con la embajada pero le han dicho -según su versión- que "no tienen potestad para interferir" y que "solo pueden intervenir en un caso grave", como su ingreso en "un calabozo". "Me han dicho que me intentarán ayudar, pero no me dan garantías porque no pueden pasar por encima de un juez", ha apuntado al respecto.

Marta asegura que fundó la ONG 'Supporting Healthcare in Kenya' y tiene apadrinados a 113 niños cuyas familias viven en la calle en Kombani, una aldea de Kenia. Según describe en redes sociales, les da "acceso a una educación de calidad, les proporciona una comida al día y asistencia médica cuando enferman". Este proyecto se financia mediante apadrinamientos mensuales y donativos periódicos.