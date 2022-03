El magnate y CEO de Space X y Tesla, Elon Musk, se ha pronunciado este lunes abiertamente sobre la guerra en Ucrania orquestada por Vladímir Putin, y se ha dirigido al presidente de Rusia para desafiarle a un duelo por el futuro del país invadido. Así se ha expresado el empresario a través de Twitter, donde ha escrito el siguiente mensaje. "Por la presente, desafío a Vladímir Putin a un duelo. Lo que está en juego es Ucrania", ha publicado Musk, en escritura cirílica y con una versión traducida al inglés.

A este tuit, que no ha tardado en viralizarse en pocos minutos, ha adjuntado otro muy poco después en el que volvía a mencionar la cuenta del Kremlin en esta red social para insistir sobre este encuentro: "¿Aceptas este combate?". A pesar de que no ha ofrecido ningún detalle más sobre esta propuesta, no ha dudado en asegurar que esta es real ante la incredulidad de los miles de usuarios que han dudado sobre si se trataba de una broma: "Voy completamente en serio".

Es más, cuando le han preguntado si se sorprendería de que Putin aceptase este duelo, Musk no ha dudado en responder nuevamente a favor de este plan. "Sería un honor", ha respondido el magnate, que en este hilo de respuestas sobre su propuesta también ha asegurado que no tardaría en vencer al líder ruso. En concreto, un usuario de Twitter ha respondido al mensaje principal de Musk afirmando que ese encuentro "terminaría en diez segundos".

"Solo dependerá de cuánto daño quiera hacer Elon y cómo de rápido. Nada más", ha expuesto el internauta, señalando que Musk es "19 años más joven que Putin" y adjuntando un gráfico en el que resalta que el CEO de Space X es 15 centímetros más alto que su hipotético rival. "Absolutamente", ha contestado Musk, que aprovechando esta cuestión ha asegurado que ha llegado a derribar a un campeón de sumo.

No es la primera vez que Elon Musk se posiciona sobre este conflicto. Recientemente ha prometido entregar más terminales Starlink a Ucrania la próxima semana, según afirmó el propio presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski. Una apuesta que podría ayudar a apuntalar el acceso a Internet en Ucrania, pero que no obstante también plantea posibles riesgos en cuanto a seguridad cibernética, según han alertado los expertos.