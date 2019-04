El presidente del Eurogrupo valora positivamente la elección de De Guindos para el BCE: "Ha sido unánime"

HA FELICITADO A LUIS DE GUINDOS

El presidente del Eurogrupo, Mario Centeno, ha valorado positivamente la elección de Luis De Guindos como futuro vicepresidente del Banco Central Europeo: "Me alegra decir que ha sido una decisión unánime. Me gustaría felicitar a Luis de Guindos. Me gustan las habilidades y la experiencia de ambos candidatos y les agradezco su interés y compromiso".