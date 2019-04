El mundo de la música, conmocionado por el atentado en Mánchester tras el concierto de Ariana Grande: "En shock total"

Conmoción en el mundo de la música por el atentado de Mánchester. Amigas de Ariana Grande como Miley Cyrus lo expresaban de esta forma: "Deseando dar un gran abrazo ahora mismo a mi amiga; siento mucho que hayas formado parte de este evento trágico. Mis más sinceras condolencias a todos los afectados".

Nicki Minaj también se solidarizaba con su amiga: "Mi corazón está dolido por mi hermana Ariana y los familiares afectados por este evento trágico en Reino Unido".

Desde los Rolling Stones hasta Bruno Mars, Cher, Sam Smith, Katie Perry, Taylor Swift, Justin Bieber o Demi Lovato. Todos afectados.

Moby afirmando que "Dios odia el terrorismo". Músicos de Manchester como Gary Barlow, Simply Red o Liam Gallagher lo vivían como algo cercano. "En shock total y absolutamente devastado por lo que está ocurriendo en Manchester mandando Amor y Luz a todas las familias involucradas", ha dicho Gallagher.

En Cannes, Salma Hayek reaccionaba así cuando le preguntaban por el tema: "Estoy aterrorizada. No sé qué decir a mi hija, Ariana Grande es su cantante favorita. Si este concierto hubiera sido en Londres, mi hija habría estado allí. No he podido dormir. Todavía no lo he procesado". Un sentimiento que muchos padres comparten.