"Estoy asustado de salir del coche", decía Caron Nazario a los agentes que le detuvieron mientras conducía su coche el pasado 5 de diciembre. "Deberías estarlo", respondió uno de ellos. Nazario, segundo teniente del ejército de Estados Unidos, pregunta activamente a los agentes por qué le han mandado parar su coche.

Sin bajar de su vehículo y con las manos visibles en todo momento, los agentes insisten en que tiene que bajar despacio. "¿Qué está pasando?", les pregunta, a lo que le responden: "¡Fuera del coche, ya! ¡Abre la puerta!". "Sólo sirvo a este país... ¿y así es como me tratan?", se pregunta el teniente.

Todavía montado en el coche, Nazario, que volvía a casa después de trabajar, asegura que no ha cometido ningún crimen, que no le han dicho qué crimen ha cometido y que no está obligado a bajar del coche porque "no ha cometido ningún crimen". "Por favor, calma, esto no es manera de tratar a alguien que sirve a este país", insiste, antes de ser rociado con gas pimienta.

El vídeo muestra la dureza de los agentes, que ya han sido denunciados por el segundo teniente del ejército estadounidense. A continuación, puedes ver la secuencia completa de la actuación policial: