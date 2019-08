El coche de Xose ha entrado en reserva ha ido a repostar y no hay gasolina, después ha pasado por varias gasolineras y todas están cerradas. "Es urgente, si no tengo combustible no puedo trabajar. Esta situación se tiene que arreglar", denuncia ante las cámaras.

La huelga indefinida de transportistas que arrancó este lunes en Portugal ha dejado centenares de gasolineras completamente secas. Algunos ciudadanos aseguran que desde el fin de semana han tenido problemas para repostar.

El Gobierno portugués ha amenazado con penas de cárcel a los transportistas que no acudan a sus puestos de trabajo para que cumplan con los servicios mínimos. Además, ha decidido custodiar a los camiones cisterna destinados para ello.

Una situación que ya repercute a Andalucía. En Huelva las colas siguen siendo una constante porque en el sur de Portugal es donde hay más estaciones cerradas.

De momento, el Gobierno no empleará las fuerzas armadas para garantizar el suministro. Si no se desconvoca la huelga, el Estado de emergencia energética se mantendrá hasta el 21 agosto.