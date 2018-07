Donald Trump califica de "ridícula" la conclusión de la CIA de que Rusia le ayudó a ganar las elecciones

"Creo que es ridículo. No me lo creo, no me lo creo en absoluto", dijo en una entrevista emitida en la cadena de televisión Fox News. "Creo que los demócratas están impulsando esto porque sufrieron una de las mayores derrotas en la historia de Estados Unidos", añadió Trump, que ganó a la candidata demócrata Hillary Clinton por un amplio margen en el colegio electoral (306 frente a 232) pero no logró imponerse en el voto popular.

Trump reaccionaba así a la información publicada por el diario 'The Washington Post', en la que indicaba que la CIA había llegado a la conclusión de que Rusia intervino en el proceso electoral estadounidense con el objetivo expreso de ayudar al candidato republicano. "Si te lees esa información, hay una gran confusión, nadie sabe realmente (lo que pasó). Podría ser Rusia, podría ser China, podría ser alguien sentado en una cama en algún lugar", indicó.

El presidente electo contradice de esta forma a la comunidad de inteligencia que liderará a partir de su llegada al poder en enero, dado que esas agencias, entre ellas la CIA y el FBI, concluyeron el pasado octubre que fue Rusia quien lanzó los ciberataques contra el Partido Demócrata.

Preguntado al respecto, Trump dijo que cuando él llegue al poder habrá "gente diferente" al frente de esas agencias de inteligencia y aseguró que tiene "un gran respeto" por los que ya trabajan allí. Sobre la decisión del presidente de EEUU, Barack Obama, de ordenar una revisión exhaustiva sobre los ciberataques contra el proceso electoral estadounidense, Trump dijo que es "una buena idea", pero que "no solo debería centrarse en Rusia, sino también en otros países y en individuos".