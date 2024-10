Joel Pelicot, el hermano de Dominique, el principal acusado, Dominique, por violar, drogar y ofrecer a su mujer a 50 violadores más, ha desmentido todo aquello que contó Dominique sobre su infancia. Ha sido tajante: no hubo abusos en su niñez. A Dominique Pelicot no lo creen ni los suyos. De momento hay una verdad clara: es un violador y un torturador.

Otra de las frases del día en el juicio Pelicot la ha pronunciado el yerno de la victima, Gisele, y del principal acusado, Dominique. "Se me cayó el cielo sobre mi cabeza", ha comentado Pierre.

Cara a cara ante Dominique Pelicot, el yerno ha empezado tajante con un "ese hombre ya no existe para mí". Lo más duro de su relato ha sido cuando ha contado lo que sintió al ver en el ordenador de su suegro las fotos de su propia mujer, la hija de Pelicot, en ropa interior. Eso, dice, fue "añadir horror al horror".

En esas fotos tomadas sin permiso se ve a la hija de Dominique pero ella misma ya relató que no descarta que también fuera drogada y violada como su madre.

Este martes Dominique ha jurado ante su yerno que nunca tocó ni a su hija ni a su nietos. Palabras de un violador, que ahora mismo pesan poco y en cualquier caso será la justicia quien lo determine.

Vincent Coullet y Patrick Aron son dos de los acusados citados para declarar esta semana. Coullet violó a Gisele en dos ocasiones, fue dos veces a su casa y ha tenido la desfachatez de asegurar que la oyó gemir de placer cuando lo cierto es que Gisele estaba drogada.

Patrick Aron ha sido uno de los pocos que reconoce que violó a Gisèle, asegura que lo hizo drogado, drogado él, no ella, que él no quería porque es homosexual. Lo cierto es que, sea homosexual o no, como se puede ver en los vídeos, violó a Gisèle.