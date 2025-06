Dimite el rector de la Universidad de Virginia presionado por la Administración Trump tras no eliminar las políticas de diversidad

James Ryan, rector de la Universidad de Virginia, ha dimitido tras la presión de la Administración Trump y una investigación federal sobre sus políticas de igualdad e inclusión. Trump ha acusado a centros educativos de ser antisemitas y marxistas, centrando sus esfuerzos en universidades como Harvard y Virginia. Según 'The New York Times', el Departamento de Justicia exigió la renuncia de Ryan para resolver una investigación de derechos civiles. La junta directiva temía perder cientos de millones en fondos federales si no cumplían. Ryan decidió dimitir para proteger a estudiantes y personal, evitando consecuencias negativas para la universidad.