Detenidos ocho hombres en Colonia por las agresiones sexuales de Nochevieja

Los detenidos en Colonia por la ola de agresiones sexuales y robos de Colonia. La Fiscalía alemana ha informado también de que entre los 21 sospechosos identificados hay tanto inmigrantes ilegales como refugiados con petición de asilo. No obstante, la Policía insiste en no alimentar el racismo porque este suceso fue aislado y no organizado.

