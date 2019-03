Detenido el diputado boliviano acusado de violar a una empleada

"Me disculpo porque estaba mareado. Entonces de eso estoy consciente. Pero no me acuerdo de nada de ese día". Así se ha disculpado el diputado boliviano tras ser detenido por la policía. Domingo Alcibia fue grabado por las cámaras de seguridad del edificio de la Asamblea del departamento de Chuquisaca cuando, presuntamente, violó a una empleada de la limpieza. El diputado podría quedar en libertad, porque la mujer agredida aún no ha interpuesto ninguna denuncia.

Por el caso también fue detenido el informático de la Asamblea Raúl Waldo Daza, quien ya ha prestado declaración sobre su trabajo como responsable de las grabaciones. El caso ha provocado una gran polémica en Bolivia, donde el presidente Morales censuró la semana pasada lo ocurrido y calificó los hechos de "inaceptables".