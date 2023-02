Los terremotos que asolaron el lunes Turquía y Siria no solo han dejado miles de muertos y heridos; también, testimonios desgarradores. Tal es el caso de una pareja en Turquía que tenía previsto casarse en el mes de abril, pero que a consecuencia de los seísmos se ha dado un trágico desenlace: el fallecimiento de la prometida durante los temblores. Ha sido su propia pareja, de 22 años -ella tenía algunos menos-, la que ha llevado su cuerpo a una morgue improvisada -antes era un pabellón deportivo-.

Así lo ha contado Yunus Emre Kaya, novio de la víctima: "Pensaba vestirla con un vestido de novia, pero ahora la vestiré con un sudario funerario. Imagina que alguien te ata de pies y manos y no puedes levantarte. No hay comida, no hay agua, y a mí tampoco me queda aire. Así es como estoy. Soy como un muerto viviente". Es tan solo uno de los miles de ejemplos desgarradores que se están viviendo estos días en Turquía y Siria, donde se prevé que las víctimas sigan aumentando considerablemente en los próximos días.