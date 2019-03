Con un atuendo provocador, han querido dejar claro todo lo contrario. ''No provocamos y merecemos un respeto''. Protestan y piden que se entienda que ''un no es un no''.

Esta manifestación, en la que las participantes portan una pancarta en la que se lee: 'marcha de las putas', se incluye dentro de un movimiento de América Latina contra el acoso sexual a las mujeres.