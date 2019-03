Capriles anuncia que se presentará a las elecciones presidenciales

El gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, candidato en los comicios de octubre, ha aceptado formalmente ser el candidato de la oposición venezolana en las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril.

"Yo voy a luchar con ustedes, con todos ustedes", dijo Capriles en una intervención pública en la que confirmó la aceptación de su candidatura y atacó al presidente encargado Nicolás Maduro, acusándolo de mentir y de usar el dolor de los seguidores del presidente Hugo Chávez.

"Nicolás yo no te voy a dejar el camino libre, compañero, vas a tener que derrotarme por votos y voy a pelear con estas manos por cada voto, cuéste lo que me cueste", exclamó el también gobernador del estado Miranda, que abarca parte de Caracas, en una comparecencia ante la prensa en la que no aceptó preguntas.

Capriles confirmó que el lunes "en horas de la tarde" inscribirá la candidatura y no hará ningún acto de concentración de seguidores "en respeto del luto" decretado en el país por el fallecimiento de Chávez.

Indicó que cuando salga a recorrer el país a partir del próximo martes no lo hará para hablarle a un sector. "A mi lo que me quita el sueño es ver este país unido", dijo. "Yo lo que puede ofrecer es una patria unida, Nicolás no es Chávez", añadió.