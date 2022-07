La Cámara de Representantes de Estados Unidos ha aprobado la prohibición de los fusiles de asalto, medida que limitaría el uso de estas armas por primera vez desde 2004, y que deberá pasar ahora al Senado, donde probablemente no consiga los apoyos suficientes. El proyecto de ley ha sido aprobado con 217 votos a favor, mientras que se han registrado 213 votos en contra, siendo casi todos los opositores a dicha norma los legisladores republicanos. No obstante, dos representantes republicanos han apoyado la medida, mientras que cinco representantes demócratas han votado en contra, según ha informado el periódico 'The Hill'.

Esta legislación exige específicamente prohibir la fabricación, distribución o importación de armas semiautomáticas, como respuesta a la preocupación que han generado los tiroteos masivos que han ocurrido en el país en los últimos meses.

"Nuestra nación ha visto con un horror indescriptible cómo se han utilizado armas de asalto en masacre tras masacre en comunidades de todo el país", ha declarado la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, según recoge 'NBCNews'. Sin embargo, es poco probable que el proyecto de ley avance en el Senado, debido a la amplia oposición republicana en dicha cámara.

Se necesitaría el apoyo de al menos una decena de republicanos y el de todos los senadores demócratas. En 1994 se aprobó la anterior ley de prohibición de armas de asalto, que estuvo vigente hasta 2004. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien fue senador en aquel momento, ha alentado la aprobación del proyecto. "Sabemos que la prohibición de las armas de asalto y los cargadores de gran capacidad salvará vidas".

El mes pasado, la administración Biden aprobó una ley de seguridad de armas que tiene como objetivo verificar los antecedentes de los compradores de armas y establecía como delito federal la obtención de armas a través de compras falsas.