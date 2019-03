Un Boeing 737-800 aterriza de emergencia en Rusia por un posible fallo en el motor

Un avión 737-800 que iba desde la localidad rusa de Mirny a Moscú ha realizado un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Syktyvkar, a más de 1.000 kilómetros de la capital, por un posible fallo en su motor, según ha recogido 'Noticias RIA'.

La aeronave, perteneciente a la compañía ALROSA, llevaba a bordo 157 pasajeros y seis miembros de la tripulación que no han sufrido ningún daño. En mitad del vuelo, el piloto percibió fuertes desviaciones en el sistema eléctrico del avión y decidió aterrizar de urgencia.

Pese a que antes del despegue no se detectó ningún fallo, todo apunta a un posible error en los motores que dejaron de funcionar en el aire, según los primeros informes policiales. No obstante, por el momento no hay ninguna hipótesis descartada ya que se siguen investigando las causas del incidente.

Este nuevo caso de problemas en el Boeing 737 llega en mitad de una polémica con la compañía ya que recientemente dos aviones de su serie MAX 8 se han estrellado en Indonesia y Etiopía con centenares de víctimas mortales. Por ello, países de todo el mundo han rechazado volver a usar este modelo.