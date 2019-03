Bersani recibe el encargo de buscar apoyos para formar el Gobierno italiano

Tras aceptar el encargo, Bersani, líder de la coalición más votada en las elecciones de los pasados 24 y 25 de febrero, deberá ahora contactar con las distintas fuerzas parlamentarias para verificar si cuenta con los apoyos necesarios para gobernar, pues tiene mayoría absoluta en la Cámara baja, pero no en el Senado.

Después de dos jornadas de consultas con los distintos grupos parlamentarios, Napolitano llamó hoy de nuevo a Bersani a la sede de la presidencia de la República en Roma para conferirle el encargo de intentar un Gobierno y, una vez con los resultados de esos contactos, volver ante el jefe del Estado lo antes posible para ver si es posible esta solución "difícil".

"He llegado a la conclusión de que el destinatario del encargo sea al jefe de la coalición de centroizquierda, Pier Luigi Bersani (...) He conferido a Bersani el encargo de verificar la existencia de un apoyo parlamentario seguro para permitir la formación de un Gobierno que tenga la confianza de ambas Cámaras", dijo Napolitano en una comparecencia ante los medios en el Palacio del Quirinal. "Esa coalición, habiendo obtenido -aunque con un margen de ventaja bastante estrecho sobre la coalición de centroderecha- la mayoría absoluta en la Cámara aja y una mayoría relativa en el Senado, está objetivamente en condiciones más favorables para buscar una solución, si bien difícil, al problema de Gobierno", agregó.

Con un discurso largo e inédito en la praxis de la República italiana, Napolitano, cuyo mandato expira en mayo, no escatimó tiempo ni palabras para repasar los desencuentros que han existido entre las principales fuerzas políticas, que incluso han llegado al bloqueo de algunas importantes propuestas. En concreto, el jefe del Estado, quien se refirió a Holanda e Israel para decir que Italia no tarda demasiado en formar Gobierno, aludió a la propuesta del ex primer ministro Silvio Berlusconi de un Ejecutivo de unidad nacional apoyado por su partido y el de Bersani, posibilidad que hasta ahora el líder del PD ha descartado.

Napolitano reconoció que, para tal Gobierno de coalición, existen "dificultades relevantes por causa de antiguas divergencias y contraposiciones, atenuadas durante el Gobierno de Mario Monti (apoyado por los partidos de Berlusconi y Bersani), pero que volvieron a explotar" al final de la legislatura, cuando la formación de "il Cavaliere" retiró el apoyo al tecnócrata. "Lo esencial ahora es mostrarnos a nosotros mismos, a Europa y a la comunidad internacional cuánto apreciamos el valor de la estabilidad institucional, no menos que la estabilidad financiera.

De ambos depende el grado de confianza en nuestro país", afirmó el presidente de la República. "Insisto en la necesidad de amplios acuerdos de esa naturaleza, como complemento del proceso de formación del Gobierno, que podría concluirse también en un ámbito más específico y restringido", añadió Napolitano, quien dijo que no se puede ignorar la "amplitud y agudeza del malestar social" manifestado en las elecciones. Instantes después de comparecer Napolitano, el propio Bersani comunicó que aceptaba el encargo para lograr un Gobierno que pueda llevar a cabo el cambio esperado por los italianos, con reformas institucionales y político-constitucionales, para lo que ha dicho que se tomará el tiempo que sea necesario, pues Italia se encuentra en una "situación difícil".

"Con la máxima determinación y también buscando la ponderación y el equilibrio al que el presidente ha querido hacer referencia, intentaré responder a este encargo", dijo Bersani en la sede de la jefatura del Estado. "Me reuniré con las fuerzas parlamentarias y políticas con ideas claras, con pocas palabras e intenciones precisas sobre los recorridos de reforma. Iré con mis ideas", dijo el líder del PD, quien ha buscado en el último mes el apoyo del cómico Beppe Grillo, líder del Movimiento 5 Estrellas, para permitir su investidura en el Senado.

Tras conocerse el anuncio de Napolitano, fuentes del partido de Berlusconi señalaron que la situación se encuentra ahora casi en el punto de partida y expresaron su deseo de que Bersani cambie de postura y les incluya en las negociaciones para alcanzar un acuerdo de Gobierno en la complicada situación económica actual.