Wert insiste en que el reparto europeo de las becas Erasmus perjudica a España

AL MINISTRO LE PERSIGUE LA POLÉMICA HASTA EL SENADO

El titular de Educación ha abordado la polémica del recorte en las becas Erasmus y ha seguido la política de su partido para esquivar preguntas mediante respuestas imposibles. Ramón Alturo, senador de CiU, le pregunta a Wert por qué anunció a las comunidades autónomas el recorte de un 50% de las becas Erasmus por parte de Europa, pero el ministro niega la mayor con el siguiente trabalenguas: "Me pide usted las razones por las que hice un anuncio que no hice, si no hice el anuncio difícilmente le puede contar las razones".