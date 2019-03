Varios 'tarjeteros' de Caja Madrid exigen anular la causa porque 'se violó su intimidad'

Todo vale para salir exculpado del caso de las tarjetas opacas de Caja Madrid. Las defensas de los imputados buscan todas las argucias posibles para defender a sus clientes. La ultima estrategia, la violación de protección de datos al dar a conocer sus gastos con las black cards.

Alejando Couceiro, Juan Gómez Castañeda y Fernando Serrano Anton, tres exconsejeros de la entidad que dilapidaron 750.000 euros entre los tres, han presentado un recurso en el que según Voz Populi solicitan un informe a la Agencia de Protección de Datos que determine si el FROB, Banco Financiero y de ahorro y la propia Bankia violaron la ley al facilitar los gastos.

Exigen que se anule la causa contra ellos, por la filtración en la que supimos que se gastaron miles de euros en restaurantes, vinos o tecnología de último modelo. Pero no terminan ahi las estrategias. Elexpresidente de la Comisión de Control, Pablo Abejas, apunta alto: "Cuando yo llego, sin conocer nada de La Caja, el órgano que tiene capaz ejecutiva, me lo dá, yo no se lo pido. La cojo y la uso", cuenta.

El juez Andreu está en pleno aluvión de recursos que solicitan el sobreseimiento y de dedos acusadores que se echan la culpa, unos a otros.