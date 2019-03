Sindicalista de Tragsa: "No estamos para barrer la mierda de los políticos"

ANA BOTELLA UTILIZARÁ ESTA EMPRESA PARA BOICOTEAR LA HUELGA

Tragsa, empresa a la que alcaldesa de Madrid encargará los servicios mínimos de limpieza si la huelga no finaliza mañana por la tarde, recuerda que al ser 100% pública actúa con carácter de obligatoriedad y que "si se lo ordenan debe dar respuesta a la demanda de la Administración". No obstante, los trabajadores de esta empresa han mostrado su repulsa a la "artimaña" de la alcadesa para boicotear la huelga y recuerdan que se encuentran inmersos en un proceso de despido colectivo. Javier Canales, secretario general de CCOO en Tragsa, lo tiene claro: "La alcaldesa se está columpiando, Tragsa no está para limpiar la mierda de los políticos".