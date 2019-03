¿Se pueden subir los salarios y crear más empleos? Luis de Guindos cree que, de momento, no

El ministro de Economía, Luis de Guindos, no tiene duda: "No saldremos de la crisis definitivamente hasta que no creemos 1,5 millones de puestos de trabajo más". De momento, los salarios tienen que esperar, una tesis que comparten algunos expertos. "Si los salarios empezaran a subir de una forma intensa, el crecimiento del empleo se podría ver limitado", explica Manuel Hidalgo, profesor de Economía de la Universidad Pablo de Olavide.

Según el Gobierno, ya hemos recuperado el nivel de renta que teníamos cuando empezó la crisis. En el trimestre de abril a junio la remuneración media de un asalariado fue de 8.143 euros, un 1% más que a finales de 2007. Pero si la comparación es con el pico salarial de 2009, los trabajadores han cobrado un 6,6% menos en 2017.

Hasta dentro de dos años y medio, el Ejecutivo no prevé que se recuperen los 20 millones de empleados. "Lo haremos, pero será en el año 2019", asegura Mariano Rajoy. Pero no todos en el Ejecutivo siguen la línea de De Guindos. "Es el momento de que los salarios suban", dice Fátima Báñez, ministra de Empleo.

Una subida que según otros economistas sí es posible. "Sin unos salarios adecuados, se está creando un empleo que, en principio, es de baja calidad y además, posiblemente sea un empleo estacional", cuenta Jorge Tejedor, profesor de Economía de la Universidad del País Vasco.

Los sindicatos piden que la mejoría económica se traslade a los trabajadores. Las empresas aseguran que solo la mitad de ellas acabaron 2016 en positivo.