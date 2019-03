Al presidente de Unesa le "aterra" la propuesta de Podemos de pagar la luz en función de la renta

¿Es posible pagar la luz en función de la renta? Podemos asegura que sí, pero para el presidente de la patronal energética esto es un disparate: "Decir que lo que tiene que pagar la gente está en función de su declaración de Hacienda es algo que no tiene sentido".

Eduardo Montes ha asegurado que la propuesta de Podemos le da miedo, "a mí me aterra". Para el presidente de la patronal eléctrica no tiene sentido hablar de pobreza energética en España. "No es un problema de pobreza energética, es un problema de pobreza, punto".

En Salvados, Pablo Iglesias también deslizó la idea de posibles nacionalizaciones energéticas y fue incluso más allá: "Si unos señores que han estado haciendo un oligopolio y estafando a los ciudadanos me dicen que les importa una mierda que en mi país haya gente que no tenga luz porque no la pueda pagar, entonces encontrará un presidente de un país que le dirá: chato, el que me importa una mierda eres tú".

Mientras Podemos plantea una factura para el futuro, Facua asegura que la actual es ilegal, según la Justicia europea, porque el consumidor no conoce el precio previamente. Además, afirma que la sentencia ampara a los consumidores para impugnar las subidas tarifarias que se han producido en los últimos años.