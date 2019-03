Nuevo tijeretazo a los jubilados madrileños en sus pensiones

Unos 593 jubilados han recibido una carta que les confirma un nuevo tijeretazo en sus pensiones. Tendrán que pagar por sus viviendas tuteladas a la Comunidad de Madrid un porcentaje de su pensión, que podrá ser como máximo de 327 euros, lo cual complicará mucho la situación de los jubilados.

Uno de los casos es el de Ildefonso, que lleva más de tres años viviendo en un piso tutelado de la Comunidad de Madrid y pagaba únicamente sus gastos como el agua y la luz. Desde que gobierno madrileño le comunicó que tendrá que pagar el 25% de su pensión para poder mantener su piso, la preocupación y los cálculos para poder llegar a final de mes ya han comenzado.

Muchos serán los ancianos que no podrán afrontar este tipo de alquiler que quiere imponer la Comunidad de Madrid, y lo más preocupante, no saben si podrán continuar en sus viviendas en el caso de no poder pagarlo. Los primeros pasos han sido presentar quejas a la consejería de Asuntos Sociales, que sólo se ha limitado a defenderse. La lucha por parte de estas personas mayores está garantizada, para poder defender un servicio que hasta ahora era totalmente gratuito.