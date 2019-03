Montoro despide el año indignando al gobierno madrileño

TRAS SU QUITA A LAS COMUNIDADES INCUMPLIDORAS

Es un regalo de miles de millones, pero no satisface a todos los agraciados. Montoro perdonó los intereses de la deuda a las autonomías rescatadas y prometió a las más cumplidoras que podrán endeudarse el año que viene sin pagar intereses. La medida no ha gustado nada al gobierno madrileño por premiar a las autonomías que no han hecho los deberes.