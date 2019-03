El misterio de la tarjeta black: pagos en varios restaurantes a la misma hora

15.000 euros en figuras religiosas, la segunda compra más cuantiosa se fue en arte religioso y la hizo Matias Amat Roca, exdirectivo de Caja Madrid y uno de los que más tiró de tarjeta, gastó 389.000 euros.

Mano derecha de Blesa con el que se enviaba correos. Mientras comentaban lo colocado en preferentes, ese mes se gastaba mas de 6.000 euros. Se despidió de su tarjeta todo lo alto, 2.800 en una comida, de momento no ha devuelto nada.

Otro exconsejero fue José Manuel Fernández Norniella. Gastó 175.400 euros, más de la mitad en el Corte Ingles con compras de 300, 400 ó 500 euros. Unos pagos tan redondos que invitan a pensar que eran tarjetas regalo.



Pero no es el que tiene gastos más sorprendentes, mucho más dificil de entender es lo que hace Guillermo Marcos Guerrero, exconsejero de Caja Madrid. Gastó 133.600 euros, el 90% se le fue en comidas y lo mas curioso es que el mismo día, a la misma hora extacta, pagaba en dos restaurantes diferentes y no solo una vez, le pasa hasta en seis ocasiones. No ha devuelto el dinero y sigue como vocal en Cámara de Comercio de Madrid.