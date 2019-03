El ministro Soria llevaba semanas negando la subida de la luz

FALTA POR VER SI EL GOBIERNO CUBRIRÁ LA DIFERENCIA TARIFARIA

José Manuel Soria, ha asegurado en diferentes ocasiones que el precio de la factura de la luz no subiría en el próximo año: "En estos momentos no esperamos que la luz suba". El titular de Industria ha utilizado también el precio de mercado, una tarifa establecida por un sistema oligopólico, para evitar las responsabilidades propias de su departamento. "Le puedo asegurar que el Gobierno no tiene ninguna intención de subir o de bajar los peajes eléctricos, por tanto el precio de la luz será el precio exactamente de mercado", explicaba Soria en rueda de prensa.