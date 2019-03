Merkel señala a los ricos: "Es lamentable su escasa responsabilidad"

ENTIENDE QUE LOS JÓVENES SON LOS QUE MÁS PADECEN LA CRISIS

Ángela Merkel considera que en países como España, los ricos podrían ser muy útiles para salir de la crisis pero que no quieren. La canciller alemana ha asegurado en una entrevista que las personas con más recursos podrían ayudar mucho a los países que atraviesan dificultades económicas, y que que no lo hagan es lamentable. Pero la canciller no se olvida de la austeridad y aboga por flexibilizar aún más el mercado laboral.