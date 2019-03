Esperanza mantiene su huelga de hambre contra la privatización

Marisol ha tenido que abandonar la huelga de hambre en su octavo día por motivos de salud. Sus compañeros le han recibido con un pequeño homenaje entre aplausos y abrazos para para reconocerle su sacrificio.

La que sí va a continuar con la huelga de hambre es Esperanza, quien se siente muy arropada, no solo por sus compañeros, sino también por el apoyo masivo de la calle y de los usuarios del hospital. Mantiene que va a continuar su lucha hasta el final, o por lo menos, hasta que su cuerpo y su salud digan basta: "Estoy totalmente controlada por lo médicos. Mantendré la huelga de hambre hasta el momento en que me digan que no puedo seguir. Lo que quiero es luchar, y decirle al ciudadano que no estamos luchando por nosotros mismos, estamos luchando por todos".