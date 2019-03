La 'Marea Blanca' pregunta a los madrileños sobre la privatización sanitaria en Madrid

Desde este domingo los madrileños pueden votar sobre la privatización sanitaria en una consulta organizada por colectivos afectados. La 'Marea Blanca' pretende con esta votación simbólica que los ciudadanos opinen sobre una decisión tan importante. Se han instalado 580 mesas en centros de salud de toda la región y cerca de 2.000 mesas itinerantes serán paseadas por toda la ciudad, en las que se podrá votar hasta el próximo viernes. Los convocantes esperan medio millón de participantes.

Los madrileños pueden votar hasta el 10 de mayo en las urnas que han instalado este domingo los profesionales sanitarios para conocer su respuesta a la pregunta: "¿Está usted a favor de una sanidad de gestión pública, de calidad y universal, y en contra de su privatización y de las leyes que lo permiten?".

Es la consulta popular que han organizado asociaciones sanitarias y diversos colectivos ciudadanos para conocer en qué medida los madrileños están de acuerdo con la externalización de seis hospitales de Madrid. Los mayores de 18 años, con su correspondiente DNI, están llamados a votar en las 580 urnas que estarán instaladas hasta el próximo viernes en los centros de salud y en los hospitales o en las cerca de 2.000 itinerantes que van a ser paseadas por toda la comunidad por 25.000 colaboradores voluntarios.

Los voluntarios tienen clara la respuesta, la misma que Amelia Batanero, enfermera del Hospital La Paz, quien a primera hora de la mañana ha señalado la necesidad de derogar la ley de 1997 "que permitió que las empresas pudieran empezar a participar en el negocio de la sanidad". "Es importante que la gestión sea pública y que se derogue una ley que permite ahora a los políticos que hagan una generalidad con esta ley", repetía esta enfermera, que espera que la participación sea alta porque, en su opinión, "la gente está muy motivada".

Lo que temen los organizadores, es que algunos ciudadanos no se enteren de esta iniciativa, con lo que no podrían votar, pero están convencidos de que "la mayoría de los que se acerquen a un centro de salud o donde haya una urna votará" en un sentido o en otro. "Porque esa es la opción, que los ciudadanos se expresen libremente", sostenía esta enfermera, mientras se acercaban a su mesa electoral algunos compañeros para apoyar "una sanidad de gestión pública".

Pero algunos de ellos iban de "acompañantes", como Juan Molina, celador del mismo hospital, quien ha explicado por qué no iba a votar. Cree en la sanidad pública "como el primero", dice, pero considera que le hace falta una gestión más eficaz. "No es igual que para atender una cosa se necesite una persona que cinco, y aquí se necesitan cinco con lo que los costes se disparan", ha señalado. Juan, que lleva trabajando como funcionario en el hospital cuarenta años, tampoco comparte la opinión de la Consejería de Sanidad de Madrid porque "lleva pregonando hacer cosas y todavía no ha hecho nada".

Pero las 'mesas electorales' han llegado también a algunas plazas de barrios como el de Tirso de Molina, donde este mediodía hacían cola algunos jóvenes para votar que sí a la consulta. María José comentaba: "Todos tenemos derecho a una sanidad digna en este país y ya pagamos suficiente con lo que nos quitan de nuestro sueldo para tener una sanidad digna. Creo que esta iniciativa está bien y, si estamos todos juntos y nos apoyamos, podemos conseguirlo".