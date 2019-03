Los erasmus celebran la marcha atrás de Wert: "Hemos llorado y nos hemos abrazado"

Iñaki Talens, estudiante Erasmus en Foggia, Italia, ha celebrado la marcha atrás de Wert “Hemos llorado, lo hemos celebrado, nos hemos abrazado y estamos con una gran sonrisa”. Porque muchos de estos alumnos becados se encuentran en una situación parecida a la de Fernando Orozco, otro alumno becado, “no tengo dinero, soy huérfano de padre y mi madre es mileurista y no llega a la hipoteca”.

Pero la alegría no borra el escepticismo. Desde la Federación de Universitarios dicen que aún desconocen las condiciones de la nueva orden ministerial. Y que hasta entonces, mantienen sus acciones de protesta y de recogida de firmas.

Este escepticismo también se ha sentido entre la Oposición. Marcelino Iglesias, Portavoz del PSOE en el Senado, asegura que "sigo con las mismas dudas que tenía antes".

Dice, además, que solo le vale un paso por parte del que consideran el peor ministro de la democracia española.Por su parte, Óscar López, Secretario de Organización del PSOE, opina que “ sólo cabe la dimisión de Wert de manera inmediata".

Y es que el recorte en las becas Erasmus no ha gustado ni en el propio partido. Alfonso Alonso, portavoz Partido Popular en el Congreso pedía la pronta rectificación. Además, Nuevas Generaciones envió un comunicado diciendo que no comparten la decisión de Educación. "No podemos compartir la decisión tomada por el Ministerio de Educación".

Aunque tras la rectificación, han enviado otro, diciendo que así, sí. "Desde nuestra organización queremos mostrar nuestro acuerdo con la decisión tomada por parte del Ministerio de Educación".