Guindos dice que Eurogrupo ha dado a Atenas un "toque de atención importante"

NUEVA REPRIMENDA A GRECIA PARA QUE ACELERE SUS REFORMAS

La nueva reunión del Eurogrupo se ha saldado con otro toque de atención a Grecia. Así lo ha asegurado Luis de Guindos y el propio presidente del organismo reconoce que se han mostrado muy críticos con Varoufakis. Le han reiterado que hasta que no esté listo su plan de reformas los griegos no tendrán acceso al siguiente rescate. El ministro de Economía de Syriza asegura que acepta sugerencias, pero que no tolerará volver a las intromisiones de la Troika.