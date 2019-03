El Gobierno ve "positiva" la cifra de paro de la EPA

El secretario de Estado de Economía, Fernando Jiménez Latorre, "en términos desestacionalizados, la cifra es positiva porque la ocupación crece". Convencidos de que el camino es el bueno, vaticinan que la creación de empleo neto llegará pronto. Carlos Floriano cree que "en primavera, podremos empezar a hablar de creación de empleo neto".

Y si las circunstancias no acompañaran, el ministro del Interior ya cuenta con la ayuda de Santa Teresa: "Eficaz y potente intercesora ante nosotros, ante España en estos tiempos también recios para nuestra patria".

Para los socialistas, no hay milagros que valgan. Y ven preocupante el descenso de la población activa. Valeriano Gómez ha destacado que "hay 500.000 personas que no buscan empleo porque saben que no hay y tienen que emigrar".

Los sindicatos creen que no hemos tocado fondo y ponen el acento en la precariedad y el incremento del trabajo a tiempo parcial. Paloma López, secretaria confederal de Empleo de CCOO, afirma que "ha crecido un 12% la pobreza entre los asalariados por la precariedad".

2013 perdió más de 51.000 trabajadores autónomos, lo que se debe a las innumerables dificultades a las que se enfrentan. "Los ministerios nos ponen zancadillas y trabas a la creación de empleo", afirma Pilar Andrade, presidenta de la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios". Añaden que las trabas llegan del mismo gobierno que busca la recuperación.