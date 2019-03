El Gobierno condicionará la ayuda de 400 euros a que nadie de la familia reciba ningún tipo de subsidio

Dolores viene de pedir ropa para vestir a sus tres hijos. Con cero ingresos, su familia podría beneficiarse de la ayuda que prepara el Gobierno para enero.

Pero ese balón de oxígeno no llegaría al hogar de los Navarro Orellana, porque cobran una pequeña ayuda por sus niños. Unos 23 euros al mes por hijo, que podrían privarles de los 400 que proyecta el Gobierno.

Según 'ABC', la ayuda sólo la recibirán los hogares que no tengan ningún ingreso. Los sindicatos dicen que eso no se acerca a sus pretensiones, pero subrayan que el acuerdo no está cerrado.

Las organizaciones recuerdan que en cualquier caso 400 euros, a la larga, no solucionan nada. Por ello piden al Gobierno que revierta todo el dinero que se está ahorrando en prestaciones por desempleo.