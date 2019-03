Las familias aportan casi 50 veces más en impuestos que las grandes empresas

En Plena campaña de la Renta, 'Oxfam Itermon' nos quita la venda y alerta de que mientras los ciudadadanos pagan, las grandes empresas tributan diez veces menos. La conclusión es clara, Hacienda no somos todos.



En concreto son las familias, en 2011 el 91% de los impuestos llegaron desde su bolsillo, el resto lo pusieron las pequeñas y medianas empresas y las grandes corporaciones, un aporte testimonial que no llega ni al 2%. Las familias aportaron 46 veces más que las multinacionales de los 161.760 millones recaudados.



En palabras del economista Gonzalo Bernardos, que esto ocurra resulta "increíble". Las empresas pagan poco y aunque reconocen que el horno no está para bollos querrían pagar menos, así lo ha declarado el presidente de la patronal, Juan Rosell.



Sin embargo, no sólo las empresas se escaquean a la hora de arrimar el hombro fiscalmente hablando. Según denuncia 'Oxfam Itermon' las familias más pobres hacen un esfuerzo fiscal mayor en comparacio´n con las rentas más altas.



La ONG apuesta por recuperar el impuesto de patrimonio, reformar las SICAVS, cambiar el impuesto de sociedades y en ningún caso seguir las recetas del FMI.