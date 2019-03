Los españoles en Grecia, expectantes ante una solución que no llega: "Si no tuviera hijos abogaría por el 'no'. Hace falta un cambio"

Lleva viviendo en Atenas 29 años. Rosario Cortés, guía turística reconoce que "tenemos preocupación, pero no más miedo". No puede votar en el referéndum del domingo porque no tiene nacionalidad griega. Su hija sí lo hará, votará 'no'. Cree que el euro no ha traído nada bueno. Rosario pronostica que en el caso de dejar el euro el turismo mejorará: "la gente vendrá a hacer turismo a Grecia porque será más barato".



Rocío Carrasco lleva en Atenas 8 años. Como pequeña empresaria, se ha visto afectada por la restricción de sacar dinero. "No esperaba que viniera nadie a clase, ni que pagara la gente", explica. Para la supervivencia a corto plazo de su negocio cree qe debería ganar el 'sí', aunque el corazón dicte otra cosa.

Su hermana Carmen, con 3 hijos, piensa en su futuro. Vive en Atenas desde hace 13 años y recono ce que "si no tuviera hijos abogaría por el 'no', porque hace falta un cambio radical".

Porque cuando la incertidumbre gana, volver a las raíces siempre es una alternativa.