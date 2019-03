Dinero casi gratis para ¿reactivar la economía?

Dinero casi gratis pero... ¿Será suficiente para reactivar la economía? El Banco Central Europeo presta dinero a los bancos a un 0,25%. Y estos se lo prestarán entre sí a un interés similar. La duda es, si el crédito bajará ese escalón, y llegará a empresas y familias.

"No hay excusa para que no haya liquidez, pero como no obliga, no tiene por qué significar", explica Carlos Gonzalvo, profesor de Economía y Finanzas de EADA.

Mientras, Standard&Poor's ha anunciado que rebaja el rating a Francia. Otra prueba más de que Europa podría necesitar nuevos incentivos.

Pero Draghi todavía se guarda alguna bala para animar el flujo de crédito. Entre ellas, penalizar a los bancos que dejen el dinero quieto.