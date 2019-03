Cristóbal Montoro: "Se atisba la salida del túnel de la crisis económica"

Montoro ha hecho estas afirmaciones en la apertura del debate de totalidad en el Congreso de los Diputados de los Presupuestos Generales del Estado para 2014, donde ha asegurado que el segundo trimestre de 2013 ha sido el último de la recesión, como reflejarán los datos del PIB del tercer trimestre.

El titular de Hacienda ha explicado que la recesión ha acabado al menos "técnicamente y en términos de comparación intertrimestral de la evolución de la actividad económica", si bien ha reconocido que falta generar un crecimiento suficiente para la creación de empleo. Montoro ha subrayado que la salida de la crisis se debe "al empeño de la sociedad española", y ha valorado su esfuerzo.

El ministro ha adelantado que 2014 será el año del crecimiento económico, la creación de empleo y la solidaridad con los que más lo necesitan, como pensionistas y desempleados, y ha afirmado que el debate debe ser "cuánto vamos a crecer". Sobre los presupuestos, los terceros de esta legislatura, ha recalcado que están comprometidos con la austeridad, el equilibrio, y con encauzar las finanzas hacia la estabilidad presupuestaria.

Por todo ello, ha instado a los grupos políticos -que han presentado once enmiendas a la totalidad a los presupuestos- que no nieguen que España está "a las puertas" de una recuperación, y ha advertido de que "quien no participe" y "ponga palos en la recuperación económica", que después "no reclame". El ministro ha reiterado que "hace un año muchos hablaban del rescate de España, y algunos tenían hasta fechas", mientras que hoy "nadie dice que la crisis esté resuelta" pero "cada vez más opinan que España es un ejemplo".

Así, Montoro ha hecho hincapié en que España está recuperando la confianza en sí misma y la de los socios europeos y las instituciones que la supervisan. Además, el ministro ha hecho hincapié en que la inflación está en niveles históricamente bajos, y lo que permite "vivir una devaluación sin reducir el cambio de moneda", y ha defendido que "el peor impuesto es la inflación".

Por último, Montoro ha cerrado su discurso con el agradecimiento a los españoles "por su sacrificio y responsabilidad", y les ha asegurado que este era "el único camino para volver al crecimiento", y llegar a un momento "cargado de ilusión, esperanza y confianza" como el actual.

La portavoz del Grupo Socialista en el Congreso de los Diputados, Soraya Rodríguez, ha criticado el discurso "sin rigor" del ministro de Hacienda, al que ha acusado de estar en "una especie de 'relaxing'", sin tener en cuenta a los parados, jubilados, becarios y autónomos, para quienes "no ha tenido palabras".