Condenan a prisión a la cúpula de Novacaixagalicia por autoadjudicarse jubilaciones millonarias

Es la segunda condena a altos directivos de cajas de ahorros. José Luis Pego, director general de Novacaixagalicia, su expresidente, Julio Fernández y otros tres altos directivos llegaron a embolsarse casi 19 millones en indemnizaciones.



Jubilaciones doradas que se atribuyeron poco antes de que la caja fuera rescatada con dinero público, pero que ellos defendieron durante el juicio. Su presidente, además, encontró un culpable: "El Banco de España nos dijo que no podían no pagarse la indemnizaciones. Conocía todo el proceso".



El mismo culpable al que apunta Núñez Feijóo, presidente gallego: "Ya se lo advertimos al Banco de España. Esas indemnizaciones no estaban conformes a la ley. El Banco de España miró para otro lado".



El juez considera que los directivos antepusieron sus intereses particulares a los de la propia entidad. Un caso similar a la condena a la cúpula de Caixa Penedès, la primera por la que cuatro altos directivos fueron acusados por saquear una entidad.