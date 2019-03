La CNMV bloquea temporalmente los fondos y depósitos de Banco Madrid

A primera hora de la mañana algunos, previa identificación en puerta, tuvieron suerte. Pero los que llegaron más tarde se encontraron con un Banco Madrid cerrado para la entrada de clientes y para la salida de dinero

Los trabajadores están dentro, pero no atienden. Gerardo quiso sacar sus ahorros de la entidad el viernes, pero hoy siguen presos: "Me han dicho que esto está resuelto y que van a pasar el dinero a otra entidad bancaria", explica, pero este dinero aún no está pasado.

El bloqueo es total tanto para depositantes como para fondos y Sicavs, y los clientes vuelcan sus iras con los reguladores. "Yo sé los riesgos que tiene la ruleta, puedo ganar o perder, pero si la ruleta está trucada... A mí me tiene que tranquilizar la CNMV o el Banco de España".

Pero mucha tranquilidad no va a encontrar ahí porque mientras Banco de España justifica así el bloqueo: "Responde al fuerte deterioro de la situación financiera de Banco de Madrid, S.A. como consecuencia de las importantes retiradas de fondos de clientes", Guindos sigue diciendo que el Banco es solvente.

Por si acaso los expertos ya avisan a los clientes de lo que les espera. "Los depositantes tienen garatizados hasta 100.000 euros y los fondos 2.500 por participante", cuenta Manuel Romera.