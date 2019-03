El cine español no cree a Montoro: "Queremos hechos, no palabras"

EL IVA CULTURAL SIGUE AL 21 POR CIENTO

La Federación de Asociaciones de Productores Audiovisuales Españoles recibe con recelo el anuncio del ministro de hacienda de que bajará el IVA cultural. Sobre todo, cuando Montoro no ha sido claro y no saben si esa medida afectará al cine. El secretario de la Unión de Actores, Iñaki Guevara quiere "hechos no palabras".