Blesa intenta suavizar la condena por las tarjetas 'black' devolviendo el dinero que se gastó

Miguel Blesa quiere suavizar el castigo judicial por las 'black', para lo que ha pedido devolver los más de 436.688 euros que se gastó, algo que antes no entraba en sus planes, según le dijo al juez: "No lo he reintegrado porque considero que eso era una retribución reglamentaria".

A unos días de que arranque el juicio, quiere devolverlo todo para intentar rebajar la pena de seis años de prisión que pide la Fiscalía. "Lo hace en el último momento y a regañadientes, así que veremos qué consecuencias penales tiene, aunque no deja de ser algo positivo", ha declarado Andrés Herzog, abogado de la acusación popular de CIC.

Blesa se suma a los 11 de los 66 procesados que han devuelto el dinero, entre ellos Rodrigo Rato, que ya consignó los 99.000 euros utilizados y se enfrenta a un año y medio menos de cárcel que su antecesor.

El camino de reintegrar todo el dinero también lo ha andado el exdirector financiero de Caja Madrid, Ildefonso Sánchez Barcoj, con más de 575.000 euros o el expresidente de los empresarios madrileños, Arturo Fernández, que ha devuelto más de 37.000 euros.

Por su parte, el exjefe de la Casa Real, Rafael Spottorno, es uno de los que lo han devuelto a medias, 12.000 de los 223.000 que se gasto.

El 26 de septiembre arrancará el juicio de los 15 millones gastados con las tarjetas 'black'.