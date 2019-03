Báñez niega que exista un “exilio masivo de jóvenes” y asegura que el Gobierno está trabajando para que “vuelvan a España”

"Se habla de la fuga de decenas de miles y de cientos de jóvenes, no es verdad. Pero es bueno que los jóvenes puedan elegir entre estar aquí y trabajar aquí o tener una formación con empleo también fuera de nuestras fronteras. Por tanto, exilio masivo no existe, lo dicen las cifras. Pero si alguien se ha ido porque no tiene oportunidades en España, el Gobierno y toda la sociedad española estamos trabajando para que vuelvan a España”, ha asegurado la ministra.