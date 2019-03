Los afectados de las preferentes toman Sanxenxo para reclamar sus ahorros

Cientos de afectados por las participaciones preferentes y deuda subordinada de toda Galicia han tomado las calles de la población pontevedresa de Sanxenxo para pedir la devolución íntegra de sus ahorros.

Bajo el lema: "El PP roba al pueblo y rescata a la banca. Los gallegos no vamos a consentirlo", los preferentistas protagonizaron una nueva movilización desde la playa de Baltar, en Portonovo, hasta Sanxenxo, dos enclaves de las Rías Baixas gallegas abarrotados estos días de veraneantes.

Durante los cerca de dos kilómetros de recorrido entre estos dos lugares, los afectados trasladaron sus quejas a Europa con el fin de que le devuelvan su dinero de manera íntegra, además de rechazar la quita.

En total, las plataformas estiman que cerca de dos mil personas que optaron por no acudir al Fondo de Garantía de Depósitos a pedir liquidez tras el canje, se han convertido en accionistas del banco. En muchos casos, la quita ha supuesto pérdidas para los ahorradores de entre el 22 y el 25 por ciento de las cantidades que habían invertido en preferentes y subordinadas, señalan.

Uno de los afectados por el conflicto, Manuel Salgado, de la plataforma de la comarca del Morrazo, ha comentado que después de haber depositado su dinero en una cuenta abierta, "sin saber nada", el banco le puso su dinero en preferentes y subordinadas. En su caso, este ahorrador explica que tenía 300.000 euros en el banco.

Por la vía del arbitraje recuperó la parte que tenía en preferentes pero no las subordinadas, en torno a "unos 50.000 euros" que tiene sin recuperar, por lo que ha decidido agotar ahora la vía judicial.

Este acto en Sanxenxo se celebra un año después de la manifestación del 18 de agosto del año 2012, en esta misma localidad. En este sentido, el portavoz de la plataforma del Salnes, José Ramón Otero, ha subrayado que tiene el carácter "especial", con el objetivo final de "demostrar a Novagalicia Banco que el problema no está cerrado". "Novagalicia está diciendo que solucionó el problema a un montón de gente, pero no está solucionado. Hay miles de personas que no fueron capaces de recuperar su dinero", añadió Otero, quien ha advertido de que "no van a parar" hasta que esta entidad "dé marcha atrás y todos los afectados recuperen su dinero".

En el caso de la comarca del Salnés, ha apuntado que casi un "40 por ciento" de afectados todavía no han podido recuperar sus ahorros" en deuda subordinada. En este momento, las plataformas gallegas han iniciado una campaña consistente en la retirada de fondos de las diferentes entidades.

Durante el recorrido de la marcha convocada, los manifestantes, organizados en grupos y con camisetas representativas de cada plataforma, realizaron dos paradas simbólicas, la primera, frente a la vivienda que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, tiene frente a la playa de Silgar, y otra, delante de la sucursal de Novagalicia Banco.

Entre las numerosas pancartas se podían leer las quejas ya habituales de los afectados: "No vamos a parar hasta nuestro dinero recuperar" o "Rajoy, cobarde, España está que arde".