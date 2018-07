Unos desconocidos logran recaudar dinero para comprarle un coche a un joven que cada día recorre a pie cinco kilómetros para ir a trabajar

Durante la conversación, Justin le contó que iba andando para ahorrar y poder comprarse un coche. Esto impresionó tanto a Mitchell que publicó un post en Facebook: "¡Conoce a mi amigo Justin! Recogí a este chico por la mañana y le llevé al trabajo. Me contó que caminaba cinco kilómetros para ir al trabajo y volver a casa. A todas las personas que dicen que quieren trabajar pero no pueden encontrar un trabajo o no tienen un vehículo, todo lo que les puedo decir es que no lo quieren suficiente. Como diría Wade Anders, déjalo mejor de lo que estaba".

Samee Dowlatshahi, el gerente del local del trabajo de Justin vio el post de Andy, y decidió poner una caja para recolectar dinero para que Justin pudiera comprarse un coche. Entre la ayuda de Mitchell y las donaciones recogidas, se recolectaron 5.500 dólares para el coche de Justin. Además, el dueño del concesionario Toyota de Rockwall puso su granito de arena al rebajar el precio de un Toyota Camry que tenía en stock.

Andy Mitchell agradeció en Facebook la cantidad de donaciones recibidas: "No puedo decir lo agradecido que estoy por la cantidad de donaciones para Justin. Samee y yo hemos comprado este coche esta mañana junto con una tarjeta de 500 dólares para gasolina, y con el resto de las donaciones que vendrán le compraremos un año entero de seguro. Muchas gracias a todos los que han ayudado ya que todavía tenemos donaciones. Recogeremos el coche mañana por la mañana y se lo daremos después del trabajo. Todos los que han ayudado con esto son maravillosos y habéis ayudado a este joven trabajador con vuestra generosidad. Para Dios es toda la gloria, nosotros solo somos los mensajeros de la buena obra de Dios. ¡Dios siempre es bueno!"