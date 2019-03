Tuvo que dejar el boxeo en 2006 por un problema en la médula espinal y 13 años después vuelve con 35 años: la historia del boxeador Daniel Fadina

Daniel Fadina es un boxeador que tuvo que dejar su carrera a los 23 años. Un accidente de tráfico truncó de golpe su carrera pugilística.

"Tuve un accidente con el coche que me afectó a la médula espinal y me dijeron que tenía que dejar el boxeo", explica Fadina.

A los 23 años se acababa su carrera como boxeador y tenía que buscar alternativas.

"Me puse a estudiar, no lo acabé. No encontraba el trabajo que quería. Tenía revisiones cada seis meses, pero viendo que todo seguía igual, dejé de ir. Después de 11 años volví a ir y me dijeron que no había nada, que todo estaba bien", cuenta Daniel.

De esta forma, a los 35 años podía regresar a practicar su gran pasión, el boxeo. El pasado viernes se volvía a subir a un ring para medirse ante Bryan Alexis por el Campeonato de Madrid del superligero. Pese a su derrota a los puntos, volvió a sentirse vivo.

Te puede interesar:

Joana Pastrana: "Mi familia pensaba que era un pasatiempo"

Miriam Gutiérrez se proclama campeona de Europa de peso ligero tras vencer a los puntos a Samantha Smith