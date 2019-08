Multazo de 100.000 euros el que le ha caído a Nick Kyrgios por un trío de faltas de respeto en un partido de tenis. El australiano se quejó y se comparó con Rafa Nadal tras recriminarle el árbitro el tiempo que tardaba en poner la bola en juego.

La televisión australiana ha salido en su defensa con un vídeo comparativo en el que se ve cuánto tardó Kyrgios y cuánto Rafa Nadal.

Gastón Gaudio, extenista, no se ha mordido la lengua a la hora de hablar de la actitud del jugador oceánico: "Me parece bastante tonto, a veces hay algunas cosas que no tienen sentido".

Albert Ros, entrenador de la Bruguera Academy, le ve como un "referente negativo para los niños".

