La respuesta de Nadal que explica la clave de su éxito tras 16 años en la élite

Rafa Nadal demostró una vez más cuál es su mejor arma sobre una pista de tenis: la fortaleza mental. Un periodista le pregunto sobre cómo lograr estar listo para competir al más alto nivel y el balear dejó una respuesta que sirve tanto para el tenis como para la propia vida.

"Estás preparado mentalmente cuando saltas a la pista cada día y no te quejas cuando juegas mal, cuando tienes problemas, cuando sientes dolores y pones la actitud adecuada, la cara correcta y focalizas no te centras en las cosas negativas y en los problemas por los que juegas mal o por los dolores", aseguró Nadal.

"Si estoy jugando regular, si tengo problemas, yo salto a la pista con la pasión de seguir entrenando. Es lo que he hecho durante toda mi carrera: no frustrarme cuando las cosas no van bien, no ser negativo. Y esa es la clave por la que siempre estoy de vuelta", explicó el campeón español.

