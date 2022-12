En enero de 2022 se produjo una de las situaciones más surrealistas que se recuerdan en el tenis. Novak Djokovic fue deportado de Australia, y por lo tanto no pudo jugar el Grand Slam, al entrar en el país sin estar vacunado contra el coronavirus.

Este año la historia será diferente. Djokovic sí estará en Australia. Y sus rivales lo celebran. Rafa Nadal cree que será "bueno": "Es bueno para el tenis que esté, posiblemente también para los aficionados".

En la previa de la United Cup, el torneo que disputará el balear antes del Grand Slam, ha analizado su momento y cómo afronta la temporada: "Ahora mismo solo me centro en tener un nivel competitivo. El primer partido será ante Cameron Norrie y estoy centrado en él. Y creo que intentar ganar la eliminatoria como equipo es más importante que mi propio partido. Entonces, veremos qué pasa contra Australia".

"El inicio de temporada siempre es emocionante. Para todos es algo nuevo, tenemos dudas y no sabemos cómo irán las cosas. Aunque lleve muchas temporadas en el circuito, los inicios siempre son diferentes", ha expresado.

El citado torneo, en el que liderará el equipo español junto a Paula Badosa, también se disputa en Australia. Y Nadal espera volver a ese país: "¿Mi último viaje a Australia? Nunca se sabe, pero espero que no. Cuando tienes 36 años, nunca sabes si éste podría ser el último".

"Es obvio, pero no me gusta hablar de eso porque no estoy en ese modo ahora. Estoy centrado en jugar al mayor nivel posible y en ser competitivo y luchar por todo. Ese es mi objetivo ahora, no pienso en si esta puede ser mi última vez aquí. Estoy feliz con lo que hago y quiero seguir haciéndolo", sentenció el número 2 del mundo.